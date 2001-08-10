Невельчанин хотел дать взятку начальнику ГИБДД за пьяную езду

Сахалинские следователи возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Невельского района. Его подозревают в покушение на дачу взятки.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном следкоме, инцидент произошел ночью 23 февраля. Тогда на одной из улиц села Шебунино сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки. За рулем находился местный житель. Сотрудникам полиции показалось, что он пьян. Правоохранители предложили мужчине пройти медосвидетельствование, но он отказался. В связи с этим в отношении подозреваемого был составлен протокол об административном правонарушении.

Через несколько дней злоумышленник пришел в кабинет начальника невельского отделения ГИБДД и положил ему на стол 55 тысяч рублей в качестве взятки. Так островитянин хотел уйти от ответственности, но не смог - полицейский от денег отказался.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.