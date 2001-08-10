Невельчанин хотел дать взятку начальнику ГИБДД за пьяную езду
Сахалинские следователи возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Невельского района. Его подозревают в покушение на дачу взятки.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном следкоме, инцидент произошел ночью 23 февраля. Тогда на одной из улиц села Шебунино сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки. За рулем находился местный житель. Сотрудникам полиции показалось, что он пьян. Правоохранители предложили мужчине пройти медосвидетельствование, но он отказался. В связи с этим в отношении подозреваемого был составлен протокол об административном правонарушении.
Через несколько дней злоумышленник пришел в кабинет начальника невельского отделения ГИБДД и положил ему на стол 55 тысяч рублей в качестве взятки. Так островитянин хотел уйти от ответственности, но не смог - полицейский от денег отказался.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 10:02 Сегодня В Южно-Сахалинске несколько автобусов будут ездить по новой схеме
- 09:34 Сегодня Сахалинских школьников познакомят с профессией графического дизайнера
10:22 Сегодня Невельчанин хотел дать взятку начальнику ГИБДД за пьяную езду
- 10:34 Сегодня Водитель снегохода, который протащил по дороге инспектора ДПС, пойдет под суд на Курилах
13:32 5 Марта Сахалинцев научат заботиться о бездомных животных
15:42 5 Марта Метель окутает 2 района Курил
11:24 5 Марта Городской парк готовит для южносахалинцев праздничную программу
09:34 5 Марта Больше 100 сахалинских студентов поучатвуют в учениях по профилактике коронавируса
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
- 12:48 13 Февраля Средняя ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум на Сахалине
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
Выбор редакции
- 14:27 3 Марта Восемь километров дорог отремонтируют в этом году в Южно-Сахалинске
- 16:12 2 Марта В Сахалинской области усиленно препятствуют проникновению в регион коронавируса
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?