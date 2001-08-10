Водитель снегохода, который протащил по дороге инспектора ДПС, пойдет под суд на Курилах

Курильский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 46-летнего местного жителя.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, ч. 1 ст. 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти», - сообщают ТИА "Острова" в областном следкоме.

По версии следствия, вечером в декабре прошлого года подозреваемый находился в Северо-Курильске. Буду пьяным, он поехал на своем снегоходе в магазин за очередной порцией спиртного. Подъехав к торговой точке, мужчина остановил транспортное средство прямо напротив входа.

Мимо проезжал инспектор ДПС. Он обратил внимание, что на снегоходе нет государственного регистрационного знака. Сотрудник ГИБДД остановился, чтобы выяснить все обстоятельства.

Вышедший из магазина подозреваемый на законные требования предоставить ему документы на право управления снегоходом отказался, при этом заскочил на снегоход и стал уезжать. Сотрудник полиции решил остановить нарушителя, но не смог - злоумышленник протащил правоохранителя около 30 метров по проезжей части.

В результате сотрудник полиции получил травмы.

На тот момент в Северо-Курильском районном суде в отношении обвиняемого местного жителя на рассмотрении находилось уголовное дело за нарушение им правил дорожного движения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.