В Углегорске потушили пожар в котельной

Возгорание крыши котельной ликвидировали в Углегорске. Инцидент произошел накануне, 11 марта. Сообщение о пожаре поступило в 22:45.

Первый расчет прибыл в переулок Шахтерский через 7 минут. К этому моменту наблюдалось горение крыши на общей площади 16 квадратных метров.

Возгорание локализовали в 23:12, а в 24:00 полностью ликвидировали. В тушении задействовали 4 человека и 1 единицу техники. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили ТИА "Острова" сахалинские пожарные, причины возгорания устанавливаются.