Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2020
Сегодня 20:17
71,47|81,02|36,48
Взлом оставшегося припая ожидается на юго-восточном побережье Сахалина
14:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Углегорске потушили пожар в котельной

Возгорание крыши котельной ликвидировали в Углегорске. Инцидент произошел накануне, 11 марта. Сообщение о пожаре поступило в 22:45.

Первый расчет прибыл в переулок Шахтерский через 7 минут. К этому моменту наблюдалось горение крыши на общей площади 16 квадратных метров.

Возгорание локализовали в 23:12, а в 24:00 полностью ликвидировали. В тушении задействовали 4 человека и 1 единицу техники. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили ТИА "Острова" сахалинские пожарные, причины возгорания устанавливаются.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?