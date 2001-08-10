Тихоокеанское
информационное агентство
13 Марта 2020
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10:22, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Холмчанин пойдет под суд из-за убийства пенсионерки

Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области завершил расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 28-летнего жителя портового города. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, краже и разбое.

Как сообщают ТИА "Острова" в областном следкоме, по версии следствия, ночью 04 ноября 2019 года обвиняемый был пьян. Он пришел домой к ранее знакомой 82-летней местной жительнице, попросил у нее деньги на спиртное. 

Женщина еще не получила пенсию, поэтому отказалась давать деньги молодому человеку. Тогда он не менее 14 раз ударил ее кулаками по лицу и грудной клетке. От полученных телесных повреждений пенсионерка в последующем скончалась. Обвиняемый украл из её квартиры плазменный телевизор, пару золотых сережек, мобильный телефон, а затем скрылся с  места происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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