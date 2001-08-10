Курильчанка, едва не зарезавшая своих знакомых, проведет больше 2 лет в колонии

Южно-Курильский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она, будучи пьяной, в канун Нового года едва не зарезала своих знакомых из-за ссоры.

Девушку она ударила ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью, а затем туда же и мужчину, который пытался пресечь ее агрессию.

Суд назначил курильчанке наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.