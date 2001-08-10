Тихоокеанское
информационное агентство
13 Марта 2020
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12:14, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Курильчанка, едва не зарезавшая своих знакомых, проведет больше 2 лет в колонии

Южно-Курильский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она, будучи пьяной, в канун Нового года едва не зарезала своих знакомых из-за ссоры.

Девушку она ударила ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью, а затем туда же и мужчину, который пытался пресечь ее агрессию.

Суд назначил курильчанке наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

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