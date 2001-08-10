Сахалинец инсценировал ограбление, чтобы оправдать проигранные деньги
Холмские полицейские изобличили подозреваемого в ложном доносе о нападении.
Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, 4 марта в дежурную часть полиции Холмского района поступило заявление от 25-летнего местного жителя. Молодой человек сообщил полицейским, что несколько часов назад неизвестный напал на него и похитил более 100 тысяч рублей. При беседе с оперативниками мужчина сообщил, что до нападения он снял наличные с банковской карты своего родственника. По факту грабежа следственные органы возбудили уголовное дело.
Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев, но ни видеосъемка, ни люди не смогли подтвердить слова заявителя о нападении.
Тогда стражи порядка сделали запрос в банк о движении денежных средств с карты родственника и выяснили, что за несколько часов до нападения потерпевший совершал ставки в одной из букмекерских контор райцентра и проиграл порядка 110 тысяч рублей.
Заявителя повторно опросили. Он признался, что никакого ограбления на самом деле не было.
Как оказалось, мужчина запаниковал, когда понял, что не сможет объяснить своему родственнику - куда пропали деньги с карты. Тогда он решил подстроить нападение. Взяв монтировку, он несколько раз ударил себя по голове и пошел в полицию с заявлением о нападении.
По данному факту следственный отдел полиции Холмска возбудил уголовное дело по статье "заведомо ложный донос о совершении преступления". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку, 2 года лишения свободы.
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