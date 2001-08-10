Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2020
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13:02, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В частном гараже Охи потушили пожар

Возгорание частного гаража ликвидировали в Охе. Сообщение о происшествии поступило диспетчерам в минувшую субботу, 14 марта, в 21:04.

Первый пожарный расчет прибыл на место через 6 минут. К этому моменту строение горело открытым пламенем на общей площади 35 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на соседние хозпостройки.

Возгорание локализовали в 21:30, а в 23:10 полностью ликвидировали. В тушении задействовали 11 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают, сообщают ТИА "Острова" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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