В частном гараже Охи потушили пожар

Возгорание частного гаража ликвидировали в Охе. Сообщение о происшествии поступило диспетчерам в минувшую субботу, 14 марта, в 21:04.

Первый пожарный расчет прибыл на место через 6 минут. К этому моменту строение горело открытым пламенем на общей площади 35 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на соседние хозпостройки.

Возгорание локализовали в 21:30, а в 23:10 полностью ликвидировали. В тушении задействовали 11 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают, сообщают ТИА "Острова" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.