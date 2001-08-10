Коллекционное оружие украли у жителя Охи

В полицию Охи обратился 47-летний местный житель. Мужчина рассказал, что хранит дома небольшую коллекцию сувенирного оружия. В один из вечеров он уснул с незапертой входной дверью, а утром не обнаружил в квартире два ценных предмета: бородинскую саблю и морской палаш. Ущерб потерпевший оценил в 21 тысячу 500 рублей.

Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 46-летний ранее судимый житель райцентра.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД, подозреваемый случайно узнал от их общего с заявителем знакомого о коллекции. Тогда он решил украсть что-нибудь из оружия для себя и выведал, где живет потерпевший. Воспользовавшись тем, что дверь не заперта, а хозяин спит, злоумышленник проник в его квартиру и вынес сабли.

Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество. Его передадут законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело.