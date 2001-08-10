Ноутбуки, телефон и серьги украл сахалинец у бывшей жены

Полицейские Южно-Сахалинска завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении краж.

Как сообщили в региональном УМВД, мужчина ограбил свою бывшую жену. Он знал, что у женщины в квартире есть два ноутбука. Когда сахалинки не было дома, злоумышленник похитил оттуда два компьютера. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

"Спустя несколько месяцев мужчина снова проник в квартиру экс-супруги и украл золотые серьги и мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 22 тысяч рублей", - отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд.