Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2020
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15:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Больше 6 мл рублей задолжала сахалинская компания своим работникам

Сотрудники Госинспекции труда выявили задолженность перед работникам сахалинского филиала ООО «ПКК «Модерн инжиниринг системс» на сумму более 6 миллионов рублей.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства, 89 островитян не получали заработную плату, отпускные и расчеты при увольнении. Сообщения от сахалинцев стали поступать в Госинспекцию с лета прошлого года.

В ходе двух проверок стало известно, что компания ООО «ПКК «Модерн инжиниринг системс» задолжала своим сотрудникам более 6 миллионов 288 тысяч рублей.

Мерами инспекторского реагирования задолженность перед работниками была полностью погашена. Также работодатель начислил и выплатил сотрудникам компенсацию.

Компании назначен штраф на сумму 50 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в следственные органы.

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