Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2020
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13:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец отправится в колонию строгого режима за аудиозаписи, оправдывающие терроризм

Вступил в силу приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении сторонника запрещённой на территории России организации «Исламское государство». 

Установлено, сахалинец неоднократно размещал в Интернете в публичном доступе аудиозаписи, оправдывающие терроризм.

Виновному назначено лишение свободы сроком на 2 года в колонии строгого режима. Об этом сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ России по Сахалинской области. 

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