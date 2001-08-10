Следователи Южно-Сахалинска завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Ему инкриминируют незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере.

Как сообщают ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, в октябре минувшего года сахалинец договорился в интернете о покупке «экстази». Запрещенные к обороту вещества ему должны были прислать в закомуфлированной посылке.

Покупатель планировал употреблять запрещенные таблетки сам, но не удалось - его с поличным задержали полицейские.

«При осмотре посылки оперативники обнаружили фонарь, под цоколем которого были спрятаны 19 розовых таблеток. Проведенная экспертиза показала, что в них есть наркосодержащее вещество синтетического происхождения массой 8,55 грамма, что является крупным размером», - отметили в УМВД.

Следователи собрали исчерпывающие доказательства. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.