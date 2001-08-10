Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2020
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15:43, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца осудят за кражу еды и бытовой техники

В Южно-Сахалинске перед судом предстанет 44-летний мужчина, подозреваемый в совершении кражи. 

В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области сообщили, что в ноябре 2018 года обвиняемый находился в районе улицы Пограничной, где увидел павильон быстрого питания. Предположив, что в торговой точке могут находиться деньги и ценное имущество, он решил его обокрасть. Убедившись, что киоск не оборудован сигнализацией и на улице нет прохожих, обвиняемый отодвинул створку окна и проник через него в помещение. Затем фигурант похитил бытовую технику и еду, после чего с места преступления скрылся.

Сумма ущерба составила свыше 20 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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