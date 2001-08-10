Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2020
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16:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

За вымогательство на сахалинца завели уголовное дело

Житель Южно-Сахалинска обратился с заявлением в полицию города в начале марта. Мужчина сообщил правоохранителям, что у него вымогают крупную сумму денег.

"Горожанин рассказал, что с ним связался незнакомый человек. Он заявил, что ему известны конфиденциальные данные, связанные с работой 47-летнего южносахалинца. Чтобы они не были обнародованы, злоумышленник потребовал два миллиона рублей", - сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские задокументировали факт вымогательства, установили и задержали подозреваемого в момент передачи первой части денег. Преступником оказался 54-летний местный безработный житель областного центра.

Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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