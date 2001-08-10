В получении взяток обвиняют сахалинского пристава-исполнителя

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении пристава-исполнителя УФССП России по Сахалинской области.

«Ей инкриминируют совершение трех преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ - получение взятки, и бывшего пристава-исполнителя УФССП России по Сахалинской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве», - сообщают ТИА "Острова" в областном следкоме.

По версии следствия, судебный пристав-исполнитель с конца 2019 по февраль 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, совершила незаконные действия по прекращению ряда исполнительных производств, находящихся у нее в производстве. За это, при посредничестве второго обвиняемого взятками, она получила 375 тысяч рублей.

Преступления выявлены в ходе взаимодействия сотрудников УФСБ России по Сахалинской области с отделом по профилактике коррупционных правонарушений УФССП по Сахалинской области.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, выявление иных эпизодов преступной деятельности обвиняемых и иных лиц. Расследование уголовного дела продолжается», - говорят в региональном следкоме.