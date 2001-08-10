На Сахалине ищут преступника, причастного к смерти пенсионерки

По факту смерти жительницы села Михайловка возбуждено уголовное дело.

Как сообщают ТИА "Острова" в областном следкоме, ранее следователи проводили проверку по факту обнаружения в одной из квартир дома № 6 по улице Первомайской в селе Михайловка в Александровск-Сахалинском районе тела 62-летней хозяйки квартиры. У женщины на лице были следы побоев.

«В ходе судебно-медицинского исследования трупа установлено, что смерть женщины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, отека головного мозга. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ», - сообщают в СУ СК РФ по Сахалинской области.

По делу назначены экспертизы, проведен осмотр места происшествия.

«В настоящее время следствием совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление», - говорят в областном следкоме.