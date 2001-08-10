Сахалинец с Охи ударил собутыльника ножом в голову
Следственный отдел по Охе СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя. Он подозревается в покушении на убийство.
Как сообщают ТИА "Острова" в областном следкоме, по версии следствия, к подозреваемому в гости пришли знакомые, в том числе и 30-летний местный житель. Компания употребляла спиртное. Между хозяином квартиры и вышеуказанным гостем произошел конфликт. Молодые мужчины стали оскорблять друг друга. В результате ссоры хозяин квартиры сходил в комнату, взял нож и нанес им удар в голову потерпевшего.
На место вызвали бригаду скорой помощи, которая оказала потерпевшему первую помощь и доставила его в больницу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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