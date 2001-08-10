В Южно-Сахалинске ищут женщину, которая тратит деньги с чужой банковской карты
Женщину, тратящую деньги с чужой банковской карты, ищут в Южно-Сахалинске.
Как сообщают ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, в минувшую среду в дежурную часть горотдела полиции областного центра поступило заявление от 30-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что потерял свою банковскую карту, а спустя несколько дней ему на мобильный телефон стали приходить смс-сообщения о списании денег. В беседе с оперативниками потерпевший уточнил, что кредитка имеет функцию бесконтактной оплаты.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что картой заявителя в магазинах «Заходи», парикмахерской «Делис» и продуктовой лавки «Мясоежка» расплачивалась некая женщина.
Приметы: рост 160-170 см, худощавого телосложения. Была одета в зимнюю куртку нескольких цветов, черную шапку, темные ботинки.
Если вы знаете женщину, попавшую в объектив камер видеонаблюдения, сообщите об этом: 789-144 и 8-924-480-37-43, WhatsApp – 89621206698.
Анонимность гарантируется.
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