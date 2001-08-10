Тихоокеанское
информационное агентство
21 Марта 2020
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11:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сотрудника УФСИН подозревают в получении взятки

Сотрудника УФСИН подозревают в получении взятки

Корсаковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении инспектора уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Его подозревают в получении взятки. Об этом ТИА "Острова" сообщают в областном следкоме.

По версии следствия, в марте 2020 года подозреваемый предложил условно-осужденному заплатить ему 20 тысяч рублей. За это инспектор пообещал обратиться в суд, чтобы мужчине отменили условный срок и вообще сняли с него судимость за  применение насилия в отношении представителя власти.

В момент получения взятки подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Сахалинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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