Сотрудника УФСИН подозревают в получении взятки
Корсаковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении инспектора уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Его подозревают в получении взятки. Об этом ТИА "Острова" сообщают в областном следкоме.
По версии следствия, в марте 2020 года подозреваемый предложил условно-осужденному заплатить ему 20 тысяч рублей. За это инспектор пообещал обратиться в суд, чтобы мужчине отменили условный срок и вообще сняли с него судимость за применение насилия в отношении представителя власти.
В момент получения взятки подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Сахалинской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:43 16 Марта ВОЗ рекомендует не пользоваться наличными из-за коронавируса
16:22 16 Марта Противопаводковые мероприятия начались в Южно-Сахалинске
09:43 16 Марта Работников коммунальных служб Поронайского района поздравили с профессиональным праздником
09:34 17 Марта Невельчан приглашают на «Родники современной прозы»
- 16:12 2 Марта В Сахалинской области усиленно препятствуют проникновению в регион коронавируса
- 14:27 3 Марта Восемь километров дорог отремонтируют в этом году в Южно-Сахалинске
10:12 21 Февраля Улицу Больничную Южно-Сахалинска капитально отремонтируют
12:04 6 Марта Лебедей могут увидеть сахалинцы у реки Цунай
Выбор редакции
- 15:32 Вчера Улицу Больничную Южно-Сахалинска капитально отремонтируют
- 14:34 19 Марта О завышенных ценах на продукты сахалинцев призывают сообщать в мэрию
- 14:12 19 Марта На Сахалине отменили культурные мероприятия с участием более 100 человек
- 11:12 19 Марта На Сахалине перенесли досрочный период сдачи ЕГЭ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 12:42 18 Марта «Аэрофлот» и «Ростех» спорят, кому будет принадлежать «Аврора»
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?