Тихоокеанское
информационное агентство
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На Сахалин вновь обрушится метель
13:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Дом дотла сгорел в Новоалександровске

Дачный дом потушили в Южно-Сахалинске. Сообщение об инциденте поступило вчера, 19 марта, в 4:18. 

Пожарный расчет прибыл в Новоалександровск в СНТ "Брусничка" через 10 минут. К этому моменту дом был уничтожен огнем. Общая площадь горения составила 32 квадратных метра. 

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, возгорание локализовали в 4:40, а в 9:30 ликвидировали. В тушении задействовали пять человек и одну единицу техники.

Причины возгорания устанавливают.

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