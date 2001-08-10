Сахалинец, которого нет прав, попал в аварию в Корсакове

Сахалинец попал в аварию, управляя автомобилем без прав. Инцидент произошел вчера, 19 марта, в три часа ночи.

Установлено, 24-летний парень ехал на Mitsubishi Pajero по улице Вокзальной в Корсакове. В районе дома №29а он врезался в столб и в нарушение правил ПДД покинул место происшествия.

В результате ДТП, 46-летняя женщина-пассажир внедорожника получила травмы.

Как отметили в региональном УГИБДД, сахалинца уже привлекали к административной ответственности за управление пьяным и без прав транспортным средством.

По данному факту проводится проверка.