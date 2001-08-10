Тихоокеанское
информационное агентство
21 Марта 2020
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На Сахалин вновь обрушится метель
17:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мужчина украл продукты из чужого дома в Южно-Сахалинске

Полицейские Южно-Сахалинска задержали 39-летнего ранее судимого местного жителя. Его подозревают в совершении квартирной кражи.

Установлено, мужчина проник на территорию частного дома в переулке Верхний. Он заметил, что хозяева забыли закрыть форточку. Злоумышленник проник через нее внутрь жилого помещения и похитил оттуда продукты, консервы и другое ценное имущество. Общая сумма ущерба составила свыше 17 тысяч рублей. 

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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