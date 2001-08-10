Тихоокеанское
информационное агентство
21 Марта 2020
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На Сахалин вновь обрушится метель
16:02, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец сжег автомобиль своего знакомого из-за личной неприязни

Житель Южно-Сахалинска обратился в полицию областного центра с заявлением, что его микроавтобус сожгли неизвестные.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний знакомый потерпевшего.

- Ранее между мужчинами произошел конфликт. Испытывая чувство сильной личной неприязни к заявителю, южносахалинец решил сжечь его автомобиль. Он пришел во двор по улице Комсомольской и совершил преступление. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей, - рассказали ТИА "Острова" в региональном УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит пять лет принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок.

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