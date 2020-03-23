Куртку с деньгами украли у мужчины в сахалинском хостеле

Заявление от 32-летнего местного жителя поступило в полицию Южно-Сахалинска на прошлой неделе. Мужчина рассказал стражам порядка, что проживает в одном из хостелов областного центра. В один из дней он долго отсутствовал, а когда вернулся, то обнаружил, что у него пропала куртка, в которой находились документы и 15 тысяч рублей. Общий ущерб мужчина оценил почти в 22 тысячи рублей.

Как сообщают ТИА "Острова" в пресс-службе областного УМВД, сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 51-летний, ранее неоднократно судимый южносахалинец. Мужчину задержали и доставили в горотдел.

Как оказалось, подозреваемый знал, что ночью в хостеле нет администратора. Он зашел в помещение и начал осматриваться в поисках ценного имущества. Так как комната заявителя была не заперта, злоумышленник зашел в нее, украл куртку и скрылся.

Деньги он сразу потратил, а вещь с документами хранил при себе до тех пор, пока их не изъяли полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище". Сейчас устанавливается причастность подозреваемого к другим преступлениям.