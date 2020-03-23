Сахалинка напала с ножом на своего знакомого во время ссоры

Информация о том, что в одном из домов по улице Анивской находится мужчина с ножевым ранением, поступила в полицию Южно-Сахалинска 21 марта.

Прибывшие на место происшествия оперативники задержали подозреваемую 22-летнюю сахалинку. Позже от врачей одной из больниц областного центра стражи порядка узнали, что у мужчины диагностировано проникающее колото-резанное ранение грудной клетки. Это квалифицируется как тяжелый вред здоровью.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, ранее подозреваемая и потерпевший распивали алкоголь в компании общих знакомых. В какой-то момент между ними возник конфликт, переросший в драку. В этот момент девушка схватила нож и нанесла им один удар в область груди земляка.

Возбуждено уголовно дело.