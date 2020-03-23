Житель корсакова украл партмоне с банковской картой и паролем от нее

За помощью к корсаковским полицейским обратился 34-летний мужчина. Он рассказал стражам порядка, что кто-то ночью разбил стекло в его машине и похитил из салона портмоне с банковской картой. Впоследствии неизвестный снял со счета более 110 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался 25-летний житель портового города.

Молодой человек раскаялся в содеянном и пояснил, что в день кражи гулял в районе улицы Первомайской. Он увидел, что в салоне иномарки лежит портмоне. При помощи подручного предмета парень разбил стекло и похитил кошелек.

"Осмотрев его содержимое, преступник обнаружил банковскую карту и записанный пин-код от нее. Проследовав до ближайшего банкомата, подозреваемый обналичил крупную сумму", - сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.