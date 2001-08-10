Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2020
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16:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель села Арги-Паги выращивал дома наркотики и хранил оружие

Житель села Арги-Паги выращивал дома наркотики и хранил оружие

Оперативники Тымовска задержали 48-летнего жителя села Арги-Паги. Его подозревают в незаконном хранении наркотиков и взрывчатых веществ.

Ранее полицейским поступила информация, что вышеуказанный гражданин выращивает наркосодержащие растения. Оперативники произвели осмотр квартиры мужчины и обнаружили более 45 грамм марихуаны. Помимо этого стражи порядка нашли у злоумышленника два гладкоствольных охотничьих ружья и патроны к нему, а также две металлические банки, наполненные веществом серо-зеленного цвета. Приведённая экспертиза установила, что это порох марки «сокол» общей массой более 160 грамм.

По словам злоумышленника, запрещенные к обороту вещества и «арсенал» он хранил для личных целей. 

По данным фактам в отношении гражданина возбуждены два уголовных дела, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

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