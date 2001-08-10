В отношении главы сахалинского ПСО имени Полякова возбудили еще 6 уголовных дел

Ещё 6 уголовных дел по статье 290 УК РФ «Получение взятки» возбудили на Сахалине в отношении руководителя регионального поисково-спасательного отряда имени Полякова Валентина Желонкина. В ходе расследования выявлено ещё несколько эпизодов нарушения им законодательства РФ.

Кроме того, теперь фигурантами стали и пять спасателей отряда. Их подозревают в даче взятки своему начальнику. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 291 УК РФ «Дача взятки».

Как сообщает astv.ru , мае 2019 года к Валентину Желонкину обратился подчиненный. Он предложил начальнику предоставить ему спасателей и специализированный фургон за материальное вознаграждение.

В областном следкоме по поводу данной информации сообщили, что желая улучшить своё материальное положение, обвиняемый (имя не разглашается) согласился. С мая по июль 2019 года он направлял своих сотрудников на нефтегазовые объекты иностранной организации в селе Чайво. В общей сложности подчиненные выплатили начальнику взятки в размере 500 000 рублей. При этом спасатели якобы находились на рабочих местах в областном центре и, помимо оплаты работ, получали и зарплату из бюджета.

Эту аферу выявили в ходе совместной проверки сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности главного регионального управления МЧС.

Расследование уголовных дел продолжается.

Напомним, Валентин Желонкин служит в МЧС с момента основания ведомства. Он, в частности, участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Нефтегорске в 1995 году.

Его задержали в областном центре в июле прошлого года. Тогда же отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области по факту злоупотребления должностными полномочиями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ.