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15:02, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В отношении главы сахалинского ПСО имени Полякова возбудили еще 6 уголовных дел
Ещё 6 уголовных дел по статье 290 УК РФ «Получение взятки» возбудили на Сахалине в отношении руководителя регионального поисково-спасательного отряда имени Полякова Валентина Желонкина. В ходе расследования выявлено ещё несколько эпизодов нарушения им законодательства РФ.
Кроме того, теперь фигурантами стали и пять спасателей отряда. Их подозревают в даче взятки своему начальнику. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 291 УК РФ «Дача взятки».
Как сообщает astv.ru, мае 2019 года к Валентину Желонкину обратился подчиненный. Он предложил начальнику предоставить ему спасателей и специализированный фургон за материальное вознаграждение.
В областном следкоме по поводу данной информации сообщили, что желая улучшить своё материальное положение, обвиняемый (имя не разглашается) согласился. С мая по июль 2019 года он направлял своих сотрудников на нефтегазовые объекты иностранной организации в селе Чайво. В общей сложности подчиненные выплатили начальнику взятки в размере 500 000 рублей. При этом спасатели якобы находились на рабочих местах в областном центре и, помимо оплаты работ, получали и зарплату из бюджета.
Эту аферу выявили в ходе совместной проверки сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности главного регионального управления МЧС.
Расследование уголовных дел продолжается.
Напомним, Валентин Желонкин служит в МЧС с момента основания ведомства. Он, в частности, участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Нефтегорске в 1995 году.
Его задержали в областном центре в июле прошлого года. Тогда же отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области по факту злоупотребления должностными полномочиями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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