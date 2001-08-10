12,5 кг таблеток и БАДов изъяли в почтовом отделении Южно-Сахалинска

Посылку из Казахстана с сильнодействующими веществами обнаружили в почтовом отделении в Южно-Сахалинске в результате совместной операции Сахалинской таможни и УФСБ по Сахалинской области.

Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба островной таможни, в посылке находились 12,5 кг таблеток и БАДов для похудания китайского производства. Их отправили на экспертизу. Среди них обнаружили препараты с сильнодействующим веществом сибутрамином общим весом 955 граммов.

Выяснилось, что запрещенные к обороту препараты для дальнейшей продажи на территории Сахалинской области заказала девушка. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения сильнодействующих веществ (ч.1 ст.226.1 УК РФ). Девушке грозит до семи лет тюрьмы.

Справка.

В марте 2020 года Сахалинская таможня уже возбуждала уголовное дело за аналогичное преступление. Тогда препараты с содержанием сибутрамина были обнаружены у жительницы Казахстана, которая пыталась привезти капсулы на Сахалин.

Сибутрамин является сильнодействующим лекарственным веществом, применяемым для избавления от лишнего веса. Вызывает привыкание и депрессивное состояние, сравнимое с наркотическим. Имеет много побочных эффектов, сказывается на работе центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Запрещен во многих европейских странах, США, Китае, Индии, Австралии, Канаде, его оборот строго контролируется в России.