Тихоокеанское
информационное агентство
26 Марта 2020
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Полуметровая волна подошла к берегам Северо-Курильска
16:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полуметровая волна подошла к берегам Северо-Курильска

Полуметровая волна подошла к берегам Северо-Курильска

Волна цунами пришла в Северо-Курильск в 15.15, высота волны составила около 50 см, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области. По предварительной информации жертв и разрушений нет. Угроза цунами сохраняется, поэтому жители Северо-Курильска будут оставаться в безопасной зоне на возвышенности. Решение об отмене тревоги специалисты будут принимать после начала отлива.

Напомним 25 марта в 13.49 (сах) было зарегистрировано землетрясение в 210 км юго-восточнее г. Северо-Курильск, магнитуда 7,2. Была объявлена тревога цунами. Население было своевременно проинформировано. 400 человек были эвакуированы из портовой зоны на безопасную возвышенность.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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