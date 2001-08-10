Гараж потушили в селе Пензенском Томаринского района

Возгорание частного гаража ликвидировали в селе Пензенском Томаринского района. Пожар случился вчера днем, 25 марта, в 15:37.

Первый расчет прибыл на улицу Советскую через 16 минут. К этому моменту гараж горел открытым пламенем на площади 12 квадратных метров.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, возгорание локализовали в 16:05, а в 17:40 полностью ликвидировали. В тушении задействовали три человека и одну единицу техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают.