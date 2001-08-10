Тихоокеанское
информационное агентство
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15:02, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Охи ударила сожителя родственницы ножом

Расследование уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы завершили в Охе.
 
Как сообщают ТИА "Острова" в пресс-службе островной полиции, женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.
 
Установлено, что в начале декабря прошлого года охинка пришла в гости к своей родственнице вместе с супругом. Люди выпивали. Во время застолья между мужем обвиняемой и сожителем родственницы произошел конфликт, последний ударил гостя. Злоумышленница стала выяснять с ним отношения, конфликт перерос в драку. Тогда женщина схватила на кухне нож и нанесла мужчине им два удара в грудь, причинив тем самым умышленный вред здоровью.
 
В ходе предварительного следствия сахалинка раскаялась в содеянном.
 
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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