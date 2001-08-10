Тихоокеанское
информационное агентство
27 Марта 2020
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16:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Кольцо с брилиантом, сотовый и кошелек украл сахалинец у своей знакомой

Корсаковским полицейским поступило заявление о краже от 31-летней жительницы областного центра.

Установлено, потерпевшая была в гостях у своих знакомых в поселке Соловьевка. Утром, когда все разошлись, девушка заметила пропажу золотого кольца с бриллиантом, сотового и кошелька, которые оставила на столе. Кроме этого, с ее банковской карты сняли 1500 тысячи рублей. Сумма общего ущерба составила около 46 тысяч рублей.

К краже оказался причастным молодой человек, который тоже был в этой компании.

"Как оказалось, злоумышленник после того, как все уснули,взял со стола вещи заявительницы и проследовал на улицу. Найдя первого встречного, он продал ему ценное имущество", - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый под подпиской о невыезде.

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