Тихоокеанское
информационное агентство
28 Марта 2020
Сегодня 12:54
77,73|85,74|26,78
Коронавирус подозревают у 29 сахалинцев
14:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Несовершеннолетнюю девушку и иностранца подозревают в незаконном сбыте наркотиков

Следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 16-летней жительницы Иркутска и 20-летнего гражданина ближнего зарубежья. Их подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Как сообщают ТИА "Острова" в областном следкоме, уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) УМВД России по Сахалинской области. 

По версии следствия, в марте 2020 года подозреваемые приехали в Южно-Сахалинск, чтобы заниматься на острове распространением наркотических средств. Затем они направились в Холмск, где арендовали квартиру.

В начале марта курьер почтовой службы доставил посылку с наркотиками по адресу, где жили подозреваемые. Они расфасовали запрещенные вещества на розничные закладки. Их прятали в тайниках в Холмске и Южно-Сахалинске. Оставшееся наркотическое средство массой 57,63 грамма подозреваемые хранили при себе, планируя продать позже.

17 марта во время личного досмотра вещей и багажа наркотические средства у подозреваемых обнаружили и изъяли сотрудники УКОН УМВД России по Сахалинской области. 

Подозреваемых заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?