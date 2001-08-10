Лоток с золотыми изделиями попытался украсть житель Углегорска

Полицейские Углегорска возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя. Его подозревают в попытке грабежа.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД, накануне, 26 марта, злоумышленник, вооружившись металлическим предметом, зашел в местный магазин ювелирных украшений. Он разбил витрину и попытался похитить лоток с золотыми изделиями. В этому ему помешала продавец, а также подоспевшие на шум неравнодушные сахалинцы и сотрудники полиции.

В настоящее время преступник задержан. Устанавливается его причастность к другим противоправным деяниям.