Тихоокеанское
информационное агентство
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Коронавирус подозревают у 29 сахалинцев
15:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Лоток с золотыми изделиями попытался украсть житель Углегорска

Полицейские Углегорска возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя. Его подозревают в попытке грабежа.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД, накануне, 26 марта, злоумышленник, вооружившись металлическим предметом, зашел в местный магазин ювелирных украшений. Он разбил витрину и попытался похитить лоток с золотыми изделиями. В этому ему помешала продавец, а также подоспевшие на шум неравнодушные сахалинцы и сотрудники полиции.

В настоящее время преступник задержан. Устанавливается его причастность к другим противоправным деяниям.

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