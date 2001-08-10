Украденный кабель продал житель Углегорска

Представитель одного из провайдеров цифровых услуг обратился в полицию Углегорского района. Он сообщил, что неизвестные украли телефонный кабель с чердака дома на улице Мира в Шахтерске. Ущерб потерпевший оценил в 8 тысяч рублей.

Оперативниками уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний, неоднократно судимый местный житель. На момент задержания он успел сдать кабель на металлолом.

Как оказалось позже, злоумышленник также причастен к краже аккумуляторов с грузового автомобиля, принадлежащего его земляку. Мужчина писал заявление в полицию об их пропаже ранее. Ущерб был оценен в 18 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном УМВД, в отношении мужчины правоохранители возбудили два уголовных дела по ст. 158 УК РФ - "Кража". Сейчас стражи порядка выясняют, причастен ли подозреваемый к совершению других преступлений.