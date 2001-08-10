Украденный кабель продал житель Углегорска
Представитель одного из провайдеров цифровых услуг обратился в полицию Углегорского района. Он сообщил, что неизвестные украли телефонный кабель с чердака дома на улице Мира в Шахтерске. Ущерб потерпевший оценил в 8 тысяч рублей.
Оперативниками уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний, неоднократно судимый местный житель. На момент задержания он успел сдать кабель на металлолом.
Как оказалось позже, злоумышленник также причастен к краже аккумуляторов с грузового автомобиля, принадлежащего его земляку. Мужчина писал заявление в полицию об их пропаже ранее. Ущерб был оценен в 18 тысяч рублей.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном УМВД, в отношении мужчины правоохранители возбудили два уголовных дела по ст. 158 УК РФ - "Кража". Сейчас стражи порядка выясняют, причастен ли подозреваемый к совершению других преступлений.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
17:42 23 Марта Овощи, фрукты и сахар подорожали на Сахалине
17:22 24 Марта Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области
12:34 24 Марта В Сахалинскую область завезли дополнительную партию овощей, фруктов и мясной продукции
11:03 23 Марта Горячую линию по вопросам коронавируса открыли в Сахалинской области
- 16:12 2 Марта В Сахалинской области усиленно препятствуют проникновению в регион коронавируса
- 14:27 3 Марта Восемь километров дорог отремонтируют в этом году в Южно-Сахалинске
12:04 6 Марта Лебедей могут увидеть сахалинцы у реки Цунай
15:42 5 Марта Метель окутает 2 района Курил
Выбор редакции
- 16:42 Вчера Коронавирус подозревают у 29 сахалинцев
- 17:22 24 Марта Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области
- 16:12 24 Марта Новую детскую областную больницу на Сахалине построят больше чем за 8 млрд рублей
- 12:34 24 Марта В Сахалинскую область завезли дополнительную партию овощей, фруктов и мясной продукции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
- 12:42 18 Марта «Аэрофлот» и «Ростех» спорят, кому будет принадлежать «Аврора»
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?