Коронавирус подозревают у 29 сахалинцев
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко прокомментировал режим ЧС в Южно-Сахалинске и ситуацию с коронавирусом.
Как сообщил глава островного региона, вчера, 26 марта, на Сахалин из Таиланда прилетел рейс с туристами. 241 человек отправили в лагерь "Юбилейный" в Березняки. У 29 человек результаты не отрицательные, но сомнительные. Люди с такими анализами в обязательном порядке будут отправлены в специальные палаты медицинского учреждения.
Остальные пассажиры по требованию главного санитарного врача области будут оставлены в лагере для сдачи повторных анализов. Сделано это по причине, что люди контактировали между собой в самолете.
Сегодня, 27 марта, прилетает второй самолет из Таиланда. Все 250 человек по предписанию главного санитарного врача будут отправлены в санаторий "Синегорские минеральные воды".
Решением мэра Южно-Сахалинска территория Березняков и село Синегорск уже с сегодняшнего дня, 27 марта, объявлены зоной ЧС. В свою очередь , Минздрав в эту субботу и воскресенье проведет ряд встреч с родственниками пассажиров этих двух самолетов и разъяснит все дальнейшие действия.
"Обращаюсь к прилетевшим. Дорогие друзья, все эти меры предпринимаются только с одной целью – сохранить здоровье вас и ваших близких. Всем остальным жителям призываю набраться терпения и проявить солидарность. Вместе мы должны преодолеть угрозу серьезного заболевания. Будьте здоровы", - сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
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