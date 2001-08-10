Гашишное масло нашли в квартире молодого сахалинца

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержали 29-летнего жителя областного центра, подозреваемого в незаконном хранении и сбыте наркотических средств.

Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба сахалинской полиции, ранее в правоохранительные органы поступила информация, что молодой человек хранит в своей квартире запрещенные к обороту вещества. Во время осмотра его квартиры стражи порядка обнаружили гашишное масло.

Сотрудники УКОН также выяснили, что злоумышленник успел сбыть часть наркотика другому человеку. Запрещенное вещество также изъяли и приобщили к материалам следствия.

По данным фактам в отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела.