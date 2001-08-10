Тихоокеанское
информационное агентство
31 Марта 2020
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16:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Гашишное масло нашли в квартире молодого сахалинца

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержали 29-летнего жителя областного центра, подозреваемого в незаконном хранении и сбыте наркотических средств.
 
Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба сахалинской полиции, ранее в правоохранительные органы поступила информация, что молодой человек хранит в своей квартире запрещенные к обороту вещества. Во время осмотра его квартиры стражи порядка обнаружили гашишное масло.
 
Сотрудники УКОН также выяснили, что злоумышленник успел сбыть часть наркотика другому человеку. Запрещенное вещество также изъяли и приобщили к материалам следствия.
 
По данным фактам в отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела.

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