Несколько сотен краба незаконно выловили на Сахалине

Сотрудники Пограничного управления регионального ФСБ России на побережье Татарского пролива выявили и пресекли несколько фактов незаконного промысла водных биологических ресурсов на прошедшей неделе.

Так, гражданин РФ, осуществивший незаконную добычу краба с использованием маломерного самоходного плавсредства, задержан на западном побережье Сахалина, в 200 метрах южнее Бошняково 19 марта. На месте задержания обнаружено и изъято 86 экземпляров краба различных видов, лодка типа «Амур» с подвесным мотором, автомобильный лодочный прицеп, рыбацкий костюм. Кроме того, в результате осмотра прилегающей территории, на удалении около 1,4 мили от берега (западнее Бошняково) обнаружены, подняты из воды и изъяты 5 крабовых ловушек, принадлежащих сахалинцу. Из ловушек изъяты краб камчатский и краб стригун опилио. Живые особи выпущены в естественную среду обитания. Предварительно рассчитанный предотвращенный ущерб составил более полумиллиона рублей, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Еще 2 гражданина РФ и гражданин Республики Таджикистан, осуществившие незаконную добычу краба с использованием маломерного самоходного плавсредства, задержаны на западном побережье Сахалина, в 2 км южнее Парусного 25 марта. На месте задержания обнаружено и изъято 84 экземпляра краба разных видов, резиновая лодка типа «Посейдон» с подвесным мотором. Все ракообразные выпущены в воду. Предварительно рассчитанный предотвращенный ущерб составил также более полумиллиона рублей.

В этот же день на западном побережье Сахалина, в Правде за незаконную добычу водных биологических ресурсов задержаны 3 гражданина Российской Федерации. У них обнаружено и изъято 110 экземпляров краба камчатского и пластиковая лодка «Волга». Живые особи выпущены в естественную среду обитания.