Сахалинец, заступившийся за жену, пойдет под суд

Следственный отдел по Долинску СУ СК РФ по Сахалинской области завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Уголовное дело возбуждено по факту смерти 10 декабря 2019 года в реанимационном отделении ЦРБ в Долинске 39-летнего мужчины без определенного места жительства, госпитализированного в медучреждение с телесными повреждениями 23 ноября 2019 года.

Как сообщают ТИА "Острова" в областном следкоме, согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

По версии следствия, 22 ноября 2019 года потерпевший пришел в гости к обвиняемому, мужчины совместно с супругой хозяина квартиры стали распивать спиртное.

Мужчины стали ругаться, потерпевший начал оскорблять жену обвиняемого. Хозяин стал выгонять гостя, он ударил три раза кулаком по голове потерпевшего и вытолкнул его за дверь.

На утро соседи обнаружили потерпевшего в подъезде, они вызвали полицию. Пострадавшего доставили в горотдел, но ему стало плохо. Для мужчины вызвали медиков скорой помощи. Потерпевшего доставили в больницу, где он через непродолжительное время скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.