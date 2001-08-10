Мертвого мужчину нашли в одном из домов в Корсакове

В Корсаковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Пригородной в райцентре обнаружено тело 55-летнего мужчины без определенного места жительства, без внешних признаков насильственной смерти.

Как сообщают ТИА "Острова" в областном следкоме, установить причину смерти мужчины не представилось возможным. Для её установления труп направлен в морг.

В настоящее время по данному факту следственным отделом проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.