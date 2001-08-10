Тихоокеанское
информационное агентство
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14:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске горел частный дом

Сообщение о возгорании одноэтажного частного дома на улице Степной поступило диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона 31 марта в 18:32.

Как сообщают ТИА "Острова" в областном управлении МЧС, первый пожарный расчет прибыл на место через 4 минуты. На тот момент дом горел открытым пламенем на общей площади 50 квадратных метров.

Возгорание локализовали в 18:59, а в 19:58 полностью ликвидировали. В тушении были задействованы 12 человек и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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