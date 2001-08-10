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16:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сахалинец ограбил пенсионерку
Заявление от 74-летней жительницы Углегорска о том, что ее ограбили поступило в полицию района 31 марта.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, женщина вышла из магазина, к ней подбежал неизвестный мужчина и выхватил из её сумки пакет, в котором находилось портмоне с документами на имя заявительницы, банковские карты и 10 тысяч рублей.
Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался 44-летний местный житель. Часть похищенного – кошелек, документы и 5 тысяч рублей изъяты и возвращены владелице.
Возбуждено уголовное дело.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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