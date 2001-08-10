Сахалинец ограбил пенсионерку

Заявление от 74-летней жительницы Углегорска о том, что ее ограбили поступило в полицию района 31 марта.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, женщина вышла из магазина, к ней подбежал неизвестный мужчина и выхватил из её сумки пакет, в котором находилось портмоне с документами на имя заявительницы, банковские карты и 10 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался 44-летний местный житель. Часть похищенного – кошелек, документы и 5 тысяч рублей изъяты и возвращены владелице.

Возбуждено уголовное дело.