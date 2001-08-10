12 административных дел о нарушении карантина находятся в судах Сахалинской области

12 административных дел о нарушении карантинных мероприятий находятся в судах Сахалинской области. Материалы в отношении граждан и юридических лиц, нарушивших установленные запреты, рассматриваются в срочном порядке. Решение суда выдается в этот же день и приводится к исполнению, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.

– В судах области сейчас находятся 12 административных дел по факту нарушения режима самоизоляции и одно дело – о распространении фейковой информации, – рассказал исполняющий обязанности председателя Сахалинского областного суда Николай Крылов. – Уже рассмотрены два дела в Южно-Курильском районе и два в Южно-Сахалинске. Лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. За распространение фейковой информации предусмотрен штраф от 30 тысяч рублей. Стоит отметить, что в ближайшее время вступит в силу закон, кратно усиливающий наказание за нарушение карантинного режима. Соответствующую инициативу уже приняла Госдума.

В частности, за распространение фейков о коронавирусе гражданину будет грозить штраф от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или три года тюрьмы.

Усиливается ответственность лиц, нарушающих правила поведения во время действия режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности. Граждане, которые не выполняют предписания и установленные запреты, заплатят штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Если эти действия повлекли различные тяжкие последствия, то штраф может составить до 150 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 500 тысяч рублей.

Нарушение карантинного режима больными коронавирусом вводится уголовная ответственность в виде штрафа до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы до 3 лет. Если оно привело к смерти человека или массовому заражению, то размер штрафа составит уже 2 миллиона рублей, а срок лишения свободы – до 7 лет.