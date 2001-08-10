Сотрудники ГИБДД остановили в Южно-Сахалинске машину с наркотиками

Сотрудники ДПС Южно-Сахалинска остановили иномарку в районе улицы 1-я Октябрьская около 1:00. При общении с инспекторами пассажир вел себя необычно – отводил взгляд в сторону, невнятно отвечал на вопросы стражей порядка. Правоохранители приняли решение осмотреть транспортное средство и 29-летнего гражданина.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД, в кармане куртки пассажира был обнаружен и изъят бумажный сверток с веществом растительного происхождения и специфическим запахом. На место незамедлительно приехала следственно-оперативная группа. Согласно заключению эксперта, данное вещество оказалось смесью табака и гашишного масла общей массой более 3 грамм.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.