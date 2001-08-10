Тихоокеанское
информационное агентство
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Прибывшим из Москвы 19 марта продлевают карантин

Прибывшим из Москвы 19 марта продлевают карантин
Карантинные мероприятия продлены для сахалинцев, которые прибыли на остров московским рейсом. Напомним, что заболевшие коронавирусной инфекцией прибыли на остров из столицы ранее, 19 марта. 
 
Решение о пролонгировании карантина принято из-за того, что у одного из пассажиров, который первоначально имел отрицательный тест, при обследовании легких на томографе обнаружили патологические изменения. Такие же изменения есть и у членов его семьи.  
 
Главный санитарный врач области Ольга Фунтусова приняла решение продлить режим карантина для всех пассажиров московского авиарейса и членов их семей до 10 апреля включительно.  
 
В течение этого времени у всех этих людей снова возьмут тесты на коронавирус и проведут томографию легких для исключения заражения. 
 
Всех пассажиров рейса SU 6283 из Москвы 19 марта просят сегодня, 3 апреля, до 12:00 позвонить на телефоны горячей линии министерства здравоохранения региона: 1-300, добавочный 8 или 8-800-30-06-503 и подтвердить соблюдение режима карантина. 
 
Как отметил губернатор на своем канале в Telegram, обязательные тесты на коронавирусную инфекцию должны пройти те, кто контактировал с пассажирами данного авиарейса и членами их семей. Их также просят позвонить по указанным телефонам. Все эти жители также должны находиться в режиме самоизоляции.

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