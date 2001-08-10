Дома у сахалинца обнаружили краснокнижную рыбу

Сотрудники уголовного розыска Ноглик задержали 36-летнего местного жителя. Его подозревают в приобретении водных ресурсов, добытых незаконным путем.

Ранее полицейским поступила информация о том, что сахалинец хранит на территории своего частного дома рыбу лососевых пород, добыча которой на территории России запрещена. При осмотре жилья и рядом стоящей хозпостройки стражи порядка обнаружили и изъяли семь особей тайменя. Этот вид лососевых занесен в Красную книгу РФ.

По словам злоумышленника, насколько дней назад он возвращался с рыбалки. В районе Набильского залива к нему подошел незнакомый мужчина и предложил купить рыбу. Подозреваемый знал, что она занесена в Красную книгу, но все-равно приобрел ее как деликатес. Ущерб, причиненный государству, составил почти 150 тысяч рублей, сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД.

Таким образом, мужчина совершил преступление - незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, который продал подозреваемому краснокнижную рыбу.