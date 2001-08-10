Еще у троих жителей Сахалина подозревают коронавирус. Все они прилетели из разных мест, сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко.

Сейчас в срочном порядке всех троих отправили в инфекционную больницу. Людей, которые с ними контактировали, срочно выявляют и отправляют на карантин.

"Если тесты дадут положительный результат, то нам нужно будет изолировать еще около 400-500 человек, которые летели на самолете с этими людьми", - заявил Валерий Лимаренко.

Кроме того, всех летевших этими рейсами отправят на томографию легких.