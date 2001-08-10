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14:22, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Родственники и полиция ищут 36-летнего южносахалинца
Родственники и полиция Южно-Сахалинска разыскивают 36-летнего Александра Алексеевича Ракова. Об этом сообщает ASTV.RU.
Мужчина 4 апреля около 6 часов вечера самовольно покинул территорию медучреждения в областном центре. Дома он так и не появился. Мать переживает о сыне.
Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение. На лице под глазом слева гематома.
Одет: синяя осенняя куртка, синие джинсы, яркие желто-синие кроссовки.
Если вы знаете, где находится Александр Раков, сообщите об этом: 789-421, 789-648, 41-63-62, WhatsApp 89621206698.
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