Тихоокеанское
информационное агентство
7 Апреля 2020
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Родственники и полиция ищут 36-летнего южносахалинца
14:22, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Родственники и полиция ищут 36-летнего южносахалинца

Родственники и полиция ищут 36-летнего южносахалинца

Родственники и полиция Южно-Сахалинска разыскивают 36-летнего Александра Алексеевича Ракова. Об этом сообщает ASTV.RU.

Мужчина 4 апреля около 6 часов вечера самовольно покинул территорию медучреждения в областном центре. Дома он так и не появился. Мать переживает о сыне. 

Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение. На лице под глазом слева гематома. 

Одет: синяя осенняя куртка, синие джинсы, яркие желто-синие кроссовки.

Если вы знаете, где находится Александр Раков, сообщите об этом: 789-421, 789-648, 41-63-62, WhatsApp 89621206698.

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