Нарушители карантина уже выплатили больше 300 тысяч рублей

За нарушение предписаний по соблюдению карантина и другие административные правонарушения с 30 марта по 5 апреля к ответственности привлекли 59 сахалинцев. Из них 32 за неповиновение законному распоряжению должностного лица органа.

1 гражданин привлечен за самоуправство и 1 за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

3 протокола составлены за распространение заведомо недостоверной под видом общественно значимой информации о пандемии COVID-19.

По факту нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения привлекли 21 сахалинца.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица об устранении нарушений законодательства привлечен один человек.

Всего на сегодняшний день в суде рассмотрено 35 административных дел. Общая сумма штрафов за совершенные правонарушения составила 328 тысяч рублей. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.