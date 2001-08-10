Тихоокеанское
информационное агентство
7 Апреля 2020
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17:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Нарушители карантина уже выплатили больше 300 тысяч рублей

За нарушение предписаний по соблюдению карантина и другие административные правонарушения с 30 марта по 5 апреля к ответственности привлекли 59 сахалинцев. Из них 32 за неповиновение законному распоряжению должностного лица органа.

1 гражданин привлечен за самоуправство и 1 за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

3 протокола составлены за распространение заведомо недостоверной под видом общественно значимой информации о пандемии COVID-19.

По факту нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения привлекли 21 сахалинца. 

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица об устранении нарушений законодательства привлечен один человек. 

Всего на сегодняшний день в суде рассмотрено 35 административных дел. Общая сумма штрафов за совершенные правонарушения составила 328 тысяч рублей. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

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